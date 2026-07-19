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14:41, 19 июля 2026Россия

Российский шестиклассник напал на участкового с ножом

47news: В Ленинградской области 12-летний мальчик попытался зарезать участкового
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Участковый из города Никольское Тосненского района Ленинградской области подвергся нападению со стороны 12-летнего шестиклассника из местной школы, находившегося в неадекватном состоянии. Инцидент произошел днем 15 июля, сообщает 47news.

Мальчик подбежал к сотруднику полиции сзади и ударил его в шею ножом. Из-за низкого роста и недостаточной ловкости школьника полицейский почти не пострадал и сумел быстро обезвредить нападавшего.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Ответственность по этой статье наступает с 16 лет, поэтому в случае обвинительного приговора его поставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.

По данным издания, причиной инцидента могли стать телефонные мошенники, объяснившие, что нападение поможет российским спецслужбам в спецоперации по ликвидации диверсанта. Таким образом мальчик якобы мог спасти родителей от уголовного срока за госизмену.

На прошлой неделе вонзить нож в шею участковому попыталась 42-летняя жительница Нижнего Новгорода. Полицейский должен был доставить женщину в отдел как свидетельницу по уголовному делу. В отношении нее возбуждено дело по статье 317 УК РФ, суд арестовал женщину на два месяца.

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