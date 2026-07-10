Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:34, 10 июля 2026Силовые структуры

Россиянка вонзила нож в шею полицейского

В Нижнем Новгороде суд отправил под стражу женщину за нападение на полицейского с ножом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде суд отправил на два месяца под стражу 42-летнюю женщину за нападение с ножом на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. По версии следствия, 9 июля около жилого дома она вонзила участковому в шею нож.

Как стало известно РЕН ТВ, полицейский должен был доставить женщину в отдел в качестве свидетельницы по уголовному делу, однако во время разговора она внезапно напала на него.

Ранее сообщалось, что оперативник ФСБ выделил уголовнику отдельный кабинет в колонии для закупки наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Губернатор показал мощный пожар после атаки ВСУ на российское нефтехранилище и предприятие
    Трамп заявил о продолжении переговоров между США и Ираном
    Глобальные поставки погрузившегося в кризис автогиганта заметно упали
    В России рассказали о пытках сверлами и кандалами в украинском плену
    Автовладельцев предупредили об опасности
    26-летнюю дочь Дмитрия Маликова заметили в образе за 13 миллионов рублей
    В финале травяного турнира «Большого шлема» сыграют два теннисиста с аллергией на траву
    Стоянов раскрыл эмоции от ухода из жизни Олейникова
    Песню «Россия для кавказцев» признали экстремистской
    Захарова назвала слухи о выездных визах для россиян ахинеей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok