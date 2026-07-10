Россиянка вонзила нож в шею полицейского

В Нижнем Новгороде суд отправил под стражу женщину за нападение на полицейского с ножом

В Нижнем Новгороде суд отправил на два месяца под стражу 42-летнюю женщину за нападение с ножом на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. По версии следствия, 9 июля около жилого дома она вонзила участковому в шею нож.

Как стало известно РЕН ТВ, полицейский должен был доставить женщину в отдел в качестве свидетельницы по уголовному делу, однако во время разговора она внезапно напала на него.

Ранее сообщалось, что оперативник ФСБ выделил уголовнику отдельный кабинет в колонии для закупки наркотиков.