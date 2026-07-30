Пушилин: В результате ударов БПЛА ВСУ погиб мирный житель ДНР

В результате ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель Донецкой Народной Республики, еще три человека пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина погиб при ударе БПЛА по легковому автомобилю в Горловке. Глава республики выразил соболезнования родственникам погибшего.

Кроме того, на трассе Донецк — Мариуполь БПЛА атаковал легковой автомобиль, пострадали двое мужчин. Также на дороге Мангуш — Урзуф ранения получил еще один житель.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал Пушилин.

Ранее в Горловке в ДНР в результате атаки Вооруженных сил Украины был поврежден многоквартирный дом.