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21:59, 30 июля 2026 (обновлено: 22:06, 30 июля 2026)Россия

Россия ответила на заявление Пашиняна о Кавказской железной дороге

Решетников: РФ потребует компенсации от Армении, если та пересмотрит обязательства по ЮКЖД
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что Москва будет вправе требовать компенсации от Армении, если та в одностороннем порядке пересмотрит обязательства по Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД), пишет «Интерфакс».

По его словам, заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ЮКЖД стали поводом напомнить о значимых преимуществах, которые получает экономика этой страны благодаря участию в ЕАЭС в целом и торговле с российской стороной, в частности.

Ранее Пашинян заявил, что Армения долгие годы ничего не требовала с России за использование Южно-Кавказской железной дороги, которая находится в концессионном управлении ЮКЖД, дочерней структуры РЖД, но если стороны не урегулируют вопрос дружественным путем, ситуация изменится. Он подчеркнул, что дело может дойти до международного арбитража.

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