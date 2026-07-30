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22:49, 30 июля 2026Спорт

В Америке отклонили предложение ФИФА о продаже прав на проведение чемпионата мира

КОНКАКАФ отклонила предложение ФИФА о продаже прав на проведение чемпионата мира
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Америке отклонили предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о продаже прав на проведение чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

«История показала ФИФА и футбольной семье, что происходит, когда хранители игры теряют из виду эти ценности. КОНКАКАФ и ее 41 ассоциация отвергли предложение», — говорится в заявлении организации.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает предложение о продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным источника, ФИФА планирует выделить управление турниром в отдельную компанию и продать инвесторам примерно 20-30 процентов ее акций.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что собираются бойкотировать следующий чемпионат мира в 2030 году в случае, если ФИФА продаст права на проведение турнира. К идее бойкота присоединились все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, в том числе и Российский футбольный союз (РФС).

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