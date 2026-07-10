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Силовые структуры
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16:19, 10 июля 2026Силовые структуры

Оперативник ФСБ выделил уголовнику отдельный кабинет в колонии для закупки наркотиков

В Мордовии экс-оперативника ФСБ обвиняют в использовании подростков для провокаций
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Мордовии расследуется уголовное дело в отношении 29-летнего бывшего оперативника регионального управления ФСБ России. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, бывший силовик обвиняется в организации провокационной схемы для создания видимости эффективной работы. В колонии он выделил личный кабинет с компьютером и телефоном 31-летнему заключенному, чтобы он покупал наркотики и искал курьеров, которых оперативник потом задерживал. Схема работала около двух месяцев.

Среди задержанных оказались два подростка. Один из них искал подработку на сайте логистики, и ему предложили перевезти «бриллианты некоего госчиновника», которые были спрятаны в тайнике. Второй несовершеннолетний отправился с ним за компанию. Было возбуждено уголовное дело, которое прекратили только после того, как им заинтересовалось Военное следственное управление СК. Правоохранители провели расследование и выяснили, что за этим делом стоит оперативник ФСБ. Его уволили, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге собаке стало плохо из-за отравления наркотиками на улице.

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