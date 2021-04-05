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00:30, 31 июля 2026Из жизни

Изнасиловавшую 10-летнего школьника учительницу признали виновной

В Великобритании 65-летнюю учительницу признали виновной в совращении школьника
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании 65-летнюю бывшую учительницу Дебору Франклин признали виновной в совращении школьника, произошедшем в 1990-х годах. Об этом сообщает Sky News.

В 2024 году пострадавший, которому сейчас за 40 лет, обвинил женщину в многолетних домогательствах и изнасилованиях, происходивших с 1991 по 1995 год. Во время одного из инцидентов ему было 10 лет. По его словам, за четыре года он подвергся «бесчисленному количеству изнасилований». Однажды учительница привязала его к кровати, завязала ему глаза, а затем занялась с ним сексом.

На заседании суда 27 июля Франклин сообщила присяжным, что не могла вспомнить пострадавшего до тех пор, пока полицейские не показали ей его фотографию. По ее словам, отдельные эпизоды всплыли в памяти после просмотра старых снимков и бесед с адвокатами. Она отвергла предположение, что намеренно не хочет вспоминать те годы. Кроме того, женщина настаивала на своей невиновности.

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Ожидается, что приговор вынесут 1 октября. Бывшей учительнице грозит до двух лет тюрьмы. Столь мягкое наказание обусловлено тем, что Франклин совершала преступления в первой половине 1990-х годов, когда действовало другое уголовное законодательство, и двухлетний срок был максимальным по этой статье.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссисипи 34-летнюю бывшую учительницу арестовали за сексуальную связь с несовершеннолетним. При этом в 2022 году женщина получила награду «Учитель года».

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