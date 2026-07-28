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00:31, 28 июля 2026Из жизни

Учительница привязала к кровати и изнасиловала школьника младше 13 лет

В Великобритании учительница предстала перед судом за совращение ученика младше 13 лет
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Copyright Lawrey / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании 65-летняя бывшая учительница Дебора Франклин предстала перед судом по обвинению в совращении школьника. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На судебном заседании женщина сообщила присяжным, что не могла вспомнить пострадавшего до тех пор, пока полицейские не показали ей его фотографию. По ее словам, отдельные эпизоды всплыли в памяти после просмотра старых снимков и бесед с адвокатами. Она отвергла предположение, что намеренно не хочет вспоминать те годы.

Пострадавший, которому сейчас за 40 лет, обвинил ее в многолетних домогательствах и изнасилованиях, происходивших с 1991 по 1995 год. В то время он был младше 13 лет. По его словам, за четыре года он подвергся «бесчисленному количеству изнасилований». Однажды учительница привязала его к кровати, завязала ему глаза, а затем занялась с ним сексом.

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Мужчина рассказал, что Франклин была очень активной и общительной и часто говорила со школьником на взрослые темы, в том числе о сексе и наркотиках. Затем она стала постепенно склонять пострадавшего к сексуальным отношениям.

По словам мужчины, тогда он не понимал, что им манипулируют. Франклин утверждала, что она — его девушка, но им нужно быть осторожными, чтобы не попасться. При этом однажды он случайно узнал, что Франклин замужем, однако никогда не видел ее супруга.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссисипи 34-летнюю бывшую учительницу арестовали за сексуальную связь с несовершеннолетним. В 2022 году женщина получила титул «Учитель года».

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