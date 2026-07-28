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00:30, 28 июля 2026Наука и техника

Перечислены лучшие недорогие смартфоны из Китая

GizmoChina: CMF Phone 2 Pro, Realme P4x 5G назвали лучшими недорогими смартфонами
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Framesira / Shutterstock / Fotodom

Из-за растущих цен на рынке смартфонов становятся все более популярными недорогие китайские модели. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Журналисты портала изучили рынок и рассказали об устройствах, которые можно купить за относительно небольшие деньги. В список включили CMF Phone 2 Pro, который выделяется дизайном задней панели с подсветкой, наличием 6,77-дюймового AMOLED-дисплея и эффективного процессора MediaTek Dimensity 7300 Pro.

Также авторы отметили Realme P4x 5G, который назвали одним из лучших вариантов для любителей игр. По их словам, аппарат имеет недорогой IPS-экран, но его процессор Dimensity 7400 Ultra рассчитан на запуск современных игр. Кроме того, они выделили Realme P4R 5G, имеющий прочный корпус с армейской сертификацией MIL-STD-810H и экран с частотой 144 герц.

В список также включили Moto G37 — телефон с «чистой» версией Android и эффективным чипом Dimensity 6400. Телефон iQOO Z11 Lite отметили благодаря аккумулятору мощностью 6500 миллиампер-часов, экрану с частотой 120 герц и защиты от влаги IP65.

Ранее в «AliExpress СНГ» рассказали, что Xiaomi Poco X8 Pro стал самым популярным смартфоном из Китая среди россиян. В топ-10 попали семь аппаратов этого бренда.

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