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00:25, 28 июля 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили о рисках при продаже гаджетов

F6: Перед продажей гаджета нужно сбросить его до заводских настроек
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PixieMe / Shutterstock / Fotodom

Перед продажей гаджета нужно сбросить его до заводских настроек или переустановить на нем операционную систему, завил глава департамента аудита и консалтинга компании F6 Евгений Янов. В разговоре с «Лентой.ру» он также предупредил россиян о рисках, возникающих при передаче своих устройств другим людям.

«Удалить файлы вручную недостаточно. Перенести их в корзину и даже удалить из корзины — не значит убрать данные с устройства. Кроме того, браузеры и другие приложения часто хранят пароли, данные банковских карт и другие конфиденциальные сведения для автоматического заполнения. А еще они могут сохранить активные сессии в ваших сервисах», — объяснил Янов.

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Он отметил, что при помощи специальных программ новый владелец может восстановить чувствительную информацию, в том числе фотографии, документы и переписку. А сохраненные сессии позволят ему получить несанкционированный доступ к различным сервисам и скомпрометировать аккаунты, что может быть использовано в мошеннических целях.

Вторым риском Янов называет забытую в устройстве карту памяти или другой накопитель информации. Это также приведет к утечке персональных данных и компрометация логинов и паролей.

«Перед продажей необходимо выполнить резервное копирование нужной информации, а также завершить активные сессии во всех аккаунтах и отвязать устройство от этих аккаунтов. Следует проверить, установлена ли в учетных записях во всех сервисах двухфакторная или многофакторная аутентификация. Кроме того, необходимо полностью очистить устройство: выполнить сброс к заводским настройкам либо переустановить операционную систему, а после очистки проверить, что личные данные на устройстве отсутствуют. Наконец, следует проверить наличие SIM-карт, карт памяти, USB-накопителей и дополнительных дисков — все съемные носители важно извлечь до передачи устройства покупателю», — посоветовал Янов.

Ранее россиянам назвали простые способы избежать покупки краденого смартфона. Среди прочего им посоветовали при покупке проверять серийный номер устройства.

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