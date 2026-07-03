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00:16, 3 июля 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали простые способы избежать покупки краденого смартфона

F6: Покупатели подержанных смартфонов рискуют получить краденое устройство
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Покупатели подержанных смартфонов рискуют получить краденое устройство, заявил руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6 Евгений Янов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие угрозы, которые таит в себе приобретение бывшей в употреблении техники, а также перечислил способы избежать этих рисков.

«Внешне устройство может выглядеть исправным и не иметь никаких дефектов в работе. Продавец даже может представить электронный чек — например, объяснить, что приобретал гаджет в маркетплейсе. Однако при этом устройство может числиться в розыске. Как и в случае с использованием любого похищенного имущества, у нового владельца, скорее всего, его конфискуют, ему придется ответить на вопросы полицейских, а вернуть деньги от продавца, вероятно, уже не удастся», — предупредил Янов.

Чтобы избежать покупки краденого смартфона, Янов посоветовал проверять его серийный номер. Для этого можно сравнить IMEI на самом устройстве, на коробке и в чеке. Кроме того, стоит попросить продавца подтвердить происхождение техники, например, старыми чеками или письмами от интернет-магазинов.

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Еще одним риском он назвал ситуацию, когда на подержанном смартфоне или ноутбуке остаются данные прежнего владельца. Это могут быть личные или служебные документы, фотографии и видео, контакты, переписки и даже учетные записи. Если устройство привязано к аккаунтам другого пользователя, он сможет заблокировать смартфон или удаленно управлять им.

Третий серьезный риск исходит от оставшегося на устройстве от прежнего владельца вредоносном программном обеспечении. Оно могло появиться там случайно, просто в процессе использования, либо же намеренно.

«Возможные негативные последствия — это кража данных нового владельца, включая логины и пароли доступа к различным сервисам, слежка за пользователем, компрометация банковских и других приложений, связанных с финансовыми операциями», — предостерег Янов.

Наконец, еще одной проблемой для покупателя может стать прекращение поддержки устройства или установленного на нем программного обеспечения производителем. Если это произошло, то злоумышленники могут попытаться воспользоваться оставшимися незакрытыми дырами в системах безопасности.

Ранее россиян предупредили об опасности старых аккаунтов в соцсетях. Мошенники могут использовать их для рассылки спама или публикации запрещенной информации.

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