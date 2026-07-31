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Забота о себе
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01:00, 31 июля 2026Забота о себе

Отрастивших волосы на лобке женщин предупредили о неожиданных осложнениях

Гинеколог Рамскилл: Длинные лобковые волосы могут вызывать дискомфорт
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nataliya Dmytrenko / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Никки Рамскилл прокомментировала новый популярный в соцсетях тренд, участницы которого отращивают волосы на лобке. В беседе с изданием Metro врач предупредила женщин, которые поддались этой моде, о неожиданных осложнениях.

По словам Рамскилл, длинные лобковые волосы могут вызывать дискомфорт. «Они могут загибаться назад, натягивать кожу или запутываться в одежде и нижнем белье. Это постоянное вытягивание может ощущаться как острая, раздражающая боль, немного похожая на то, когда вас дергают за волосы на голове», — рассказала гинеколог.

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По словам врача, отказ от удаления растительности на лобке на несколько месяцев также увеличивает вероятность появления вросших волос, которые могут болеть, воспаляться и инфицироваться.

«Простое решение заключается в том, чтобы укорачивать волосы на лобке до длины, не вызывающей дискомфорта. Сами по себе они не вредны для здоровья. Они выполняют защитную функцию, уменьшая трение и обеспечивая барьер от бактерий», — заключила Рамскилл.

Ранее пользовательница Reddit рассказала о том, как накануне важного для нее свидания решила избавиться от лишней растительности, но пожалела деньги на салон красоты и решила сама депилировать себя воском. Однако подготовка ко встрече с мужчиной провалилась из-за простого чиха.

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