Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:18, 19 июня 2025Интернет и СМИ

Американка неудачно чихнула и склеила свои половые органы

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maridav / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Traditional_Award286 рассказала о том, как накануне важного для нее свидания решила избавиться от лишней растительности, но пожалела деньги на салон красоты и решила сама депилировать себя воском. Однако подготовка ко встрече с мужчиной провалилась из-за простого чиха.

Поскольку это был ее первый опыт восковой депиляции, девушка сначала протестировала одну полоску на ноге. Поняв, насколько легко получается удалять волосы, она, нанесла фиолетовый воск вообще на все участки тела, где они растут, в том числе на область бикини. Для подавления грядущих болевых ощущений она выбрала алкоголь, который пила, пока сидела в ванной комнате.

«И вот я сижу на полу на корточках, воск повсюду. И это происходит. Мой нос, мой глупый сопливый нос. Я чихаю и непроизвольно свожу ноги вместе, пока воск еще застыл на них. И мои половые органы превратились в ракушку, замурованную между двумя полностью склеенными ногами! Я паникую. Я опускаю руки, чтобы оценить ситуацию внизу, и благодаря этому мне удалось приклеить еще и руки к телу по бокам», — пожаловалась Traditional_Award286.

Материалы по теме:
Модные женские стрижки на лето — 2025: главные тренды для волос разной длины
Модные женские стрижки на лето — 2025:главные тренды для волос разной длины
14 мая 2025
Лучшие российские бренды женской одежды в 2025 году: большой гид по масс-маркету, middle и люкс-сегментам
Лучшие российские бренды женской одежды в 2025 году:большой гид по масс-маркету, middle и люкс-сегментам
15 мая 2025
Модный маникюр на лето 2025 года: новинки и тренды, идеи летнего дизайна
Модный маникюр на лето 2025 года:новинки и тренды, идеи летнего дизайна
15 мая 2025

Девушка не смогла придумать, как ей одеться, чтобы попросить кого-нибудь из знакомых отвезти ее в салон. Вместо этого она начала пытаться расклеиться обратно. Долгое время ничего не получалось, но в итоге благодаря скопившему в подмышках поту она смогла начать шевелить руками, после этого отклеила сначала их, а потом смогла раздвинуть ноги и, наконец, отодрать воск от промежности. Полностью операция по освобождению из воскового плена заняла четыре часа.

«Знаете, что происходит, когда вы перебарщиваете с воском? Кожа немного опухает. Я создала мегазлого безволосого монстра и не смогла пойти на свидание. Мне пришлось носить прокладки с мазью несколько дней. Мой план избавиться от волос сработал слишком хорошо, урок усвоен: всегда делайте профессиональную эпиляцию воском, а также не смешивайте алкоголь с чиханием», — порекомендовала автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала об оригинальной мести мужчине, которой солгал ей на первом свидании. Автор поста заявила, что в отместку за этот поступок она обманом заставила неудавшегося бойфренда сделать восковую депиляцию интимных мест.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры с Киевом, встреча с Зеленским и позиция Трампа: о чем говорил Путин на встрече с руководителями мировых информагентств

    В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа -

    Граждане королевства Марокко попытались незаконно пересечь госграницу России

    Проститутки рассказали о своих первых клиентах

    В Севастополе приостановил работу морской транспорт

    В Германии раскрыли ежедневные темпы продвижения России на Украине

    Полковник назвал выводы первых дней обострения конфликта Ирана и Израиля

    Врач развеял миф о мытье мяса перед готовкой

    Российские бойцы описали свои траты в зоне СВО

    Кендалл Дженнер показала тело в микробикини крупным планом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости