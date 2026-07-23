На Западе испугались сотрудничества России и Мадагаскара в сфере поставок нефти

Bloomberg: Западные нефтяные компании испугались выхода России на нефтяной рынок Африки

Группа компаний, в которую входит французский нефтегазовый гигант TotalEnergies, предупредила об угрозах из-за планов Мадагаскара по национализации импорта топлива. Как пишет Bloomberg, испугавшее западный бизнес решение парламента африканской страны от 1 июля о создании госкомпании, которая будет курировать нефтяной импорт, «положило конец схеме, действовавшей более 25 лет» и курировавшейся отраслевым объединением Groupement Pétrolier de Madagascar (GPM), в которое входят подразделения TotalEnergies и других крупных компаний. GPM организовывало тендеры на импорт, по итогам которых компании получали право продавать топливо.

После смены власти, произошедшей на Мадагаскаре осенью 2025 года, новый глава страны Микаэль Рандрианирина посетил Москву и назвал Россию великой страной, а премьер-министр Мамитиана Радзаонарисон заявил, что в государстве в рамках усилий по привлечению российских инвестиций может появиться нефтехранилище.

Как отмечают журналисты, ежегодное потребление нефтепродуктов на Мадагаскаре составляет всего около миллиона тонн, но остров расположен в Мозамбикском проливе, через который проходит почти треть мирового объема морских перевозок нефти, что могло бы помочь Москве выйти на новые рынки в странах Южной и Восточной Африки.

«Если Россия инвестирует в инфраструктуру хранения и логистики, то, она, вероятно, смотрит шире внутреннего спроса Мадагаскара и учитывает стратегическое значение острова для ключевых судоходных маршрутов в Индийском океане», — сказал агентству глава направления анализа рисков в Южной Африке консалтинговой фирмы Control Risks Шон Дати.

В GPM подчеркнули, что пока не утвержденный план национализации угрожает энергетической безопасности страны, создавая зависимость от единственного поставщика, и упомянули возможные закупки находящейся под санкциями нефти. При этом в материале отмечается, что президент Мадагаскара в прошлом месяце обсуждал вопросы поставок топлива и с главой Инвестиционного управления Омана, в свете чего нельзя заранее вести речь лишь об одном партнере будущей компании.