01:27, 12 октября 2025

Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара

Посольство РФ призвало россиян не посещать центр Антананариву из-за протестов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Посольство России на Мадагаскаре призвало россиян воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест из-за протестов. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Такие рекомендации гражданам РФ дали на фоне складывающейся на островном государстве. В случае чрезвычайных ситуаций российских граждан призвали обращаться в посольство по телефону +261 38 25 980 40.

Ранее стало известно, что российские туристы не смогли покинуть Мадагаскар из-за беспорядков, устроенных местными жителями. Уточнялось, что протестующие выступали против правления президента страны Андри Радзуэлины. Посольство посоветовало гражданам РФ отложить поездки на Мадагаскар из-за протестов.

