Сотрудники МЧС стали жертвами атаки украинских БПЛА в российском регионе

Анохин: Два сотрудника МЧС стали жертвами атаки украинских БПЛА в Смоленской области

Два сотрудника МЧС стали жертвами атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ершичском муниципальном округе Смоленской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Василий Анохин.

Он пояснил, что спасатели не выжили при тушении пожара. Еще двое их коллег и мирный житель получили легкие ранения, отметил смоленский губернатор.

Что именно горело, Анохин в посте не уточнил. По официальным данным, всего над Смоленской областью удалось сбить 31 беспилотник. Угроза атаки дронов объявлялась в Смоленской области днем ранее несколько раз.

В Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили над российскими регионами 354 украинских беспилотника. Налетам подверглись Калужская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Тульская, Тверская областии, а также Московский регион, Крым и Краснодарский край.