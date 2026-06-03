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07:48, 3 июня 2026Россия

Минобороны выпустило заявление после сообщений об ударе ВСУ по поезду с детьми в Крыму

МО России: Средства ПВО за ночь сбили над регионами 354 украинских беспилотника
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь со 2 на 3 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России сотни украинских беспилотников. Такое заявление выпустило российское Министерство обороны, его цитирует РИА Новости.

По сообщению оборонного ведомства, под удар среди прочих субъектов федерации попали Калужская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Тульская, Тверская областии, а также Московский регион, Крым и Краснодарский край. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу. Всего над Россией за ночь уничтожили 354 беспилотника.

Заявление Минобороны было опубликовано после сообщений об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поезду с детьми в Крыму. На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале «Типичный Джанкой», видно, что один из вагонов получил сильные повреждения, еще на одном множественные отверстия, предположительно, от поражающих элементов.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Санкт-Петербурге на фоне атаки ВСУ на Ленобласть.

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