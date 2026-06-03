Стало известно о новом способе уничтожения дронов ВСУ

В ДНР ВС России сбивают дроны ВСУ, перерезая оптоволокно винтами своих БПЛА

Вооруженные силы (ВС) России нашли способ уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с сохранением собственных дронов. Об этом заявил оператор 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Злодей, передает ТАСС.

По его словам, на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военные сбивают беспилотники противника, перерезая их оптоволокно винтами своих БПЛА. Таким образом за сутки были поражены шесть дронов, в числе которых — три тяжелых типа «Баба-яга».

«Мы просто перерезаем ей кабель нашими винтами. Благодаря этому наши штурмовые подразделения могут спокойно продвигаться и выполнять свои задачи. Победа будет за нами», — отметил военный.

Ранее в ВСУ пожаловались на дальность ударов российских БПЛА. Сообщалось, что беспилотники бьют все дальше в тыл украинских войск.