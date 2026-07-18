Муж и жена разбогатели на 39 миллионов рублей благодаря внимательности

В США муж и жена выиграли в лотерею $500 тысяч благодаря внимательности

Муж и жена из американского штата Мэриленд выиграли в лотерею 500 тысяч долларов (39,2 миллиона рублей). Об этом пишет UPI.

Жительница населенного пункта Дандолк рассказала, что они с мужем часто играют в лотереи ради развлечения, а их самой крупной выигранной суммой были 500 долларов (39,2 тысячи рублей). В конце июня они отправились в магазин, чтобы в очередной раз купить билеты.

Мужчина сказал, что просмотрел в интернете все оставшиеся крупные призы, и они есть только у лотереи Gifts of Green. Супруги купили два билета этого розыгрыша. Дома они стерли защитный слой на билете и обнаружили, что благодаря внимательности мужчины разбогатели на полмиллиона долларов.

«Мои глаза метались между символом доллара, суммой и правилами розыгрыша. Я не могла в это поверить», — описала свое состояние в этот момент американка. Супруги заявили, что потратят часть денег на покупку новой машины, а остальное отложат на будущее.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэриленд выиграл в лотерею 77,7 тысячи долларов (около шести миллионов рублей) благодаря любви к пицце. Мужчина купил билет, когда ездил за пиццей для всей семьи.