В ВСУ пожаловались на дальность ударов российских БПЛА

Солдат ВСУ Пахулич: БПЛА ВС России бьют все дальше в тыл украинских войск

Операторы дронов центра «Рубикон» бьют все дальше в тыл украинских войск и работают круглосуточно. Об этом заявил украинский военнослужащий Роман Пахулич, передает «RV».

По его словам, беспилотники «Рубикона» могут сбивать украинские дальнобойные дроны, а зачастую оснащаются сразу двумя камерами — дневной и тепловизионной.

Он добавил, что при обнаружении цели российские операторы часто используют схему из двух беспилотников, когда один из них сразу наносит удар, а второй ожидает выбегающих к поврежденной технике.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной заявил, что российские военные активно уничтожают дронами украинские отряды БПЛА на считающемся ключевым константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).