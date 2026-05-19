11:05, 19 мая 2026

В ВСУ пожаловались на дальность ударов российских БПЛА

Солдат ВСУ Пахулич: БПЛА ВС России бьют все дальше в тыл украинских войск
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Операторы дронов центра «Рубикон» бьют все дальше в тыл украинских войск и работают круглосуточно. Об этом заявил украинский военнослужащий Роман Пахулич, передает «RV».

По его словам, беспилотники «Рубикона» могут сбивать украинские дальнобойные дроны, а зачастую оснащаются сразу двумя камерами — дневной и тепловизионной.

Он добавил, что при обнаружении цели российские операторы часто используют схему из двух беспилотников, когда один из них сразу наносит удар, а второй ожидает выбегающих к поврежденной технике.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной заявил, что российские военные активно уничтожают дронами украинские отряды БПЛА на считающемся ключевым константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

