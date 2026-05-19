Экономика
11:38, 19 мая 2026

В России упала популярность одного платежного инструмента

НБКИ: Апрельская выдача кредиток в России упала на 7,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: jordisalas.net / Shutterstock / Fotodom  

В апреле 2026 года в России выдали 1,29 миллиона новых кредитных карт. Об этом «Ленте.ру» сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с мартом снижение составило 7,5 процента. Однако, как уточнили в бюро, относительно аналогичного периода прошлого года число выданных новых кредитных карт подскочило на 17,9 процента. В апреле 2025 года речь шла о 1,09 миллиона штук.

Больше всего кредитных карт выдали в Москве (100,8 тысячи штук), Московской области (76 тысяч), Краснодарском крае (55 тысяч), Санкт-Петербурге (53,6 тысячи) и Свердловской области (41,8 тысячи).

Сильнее всего выдача упала в Воронежской области (минус 13,3 процента), Ставропольском крае (минус 12,9 процента), а также в Ленинградской (минус 12 процентов) и Оренбургской (минус 10,7 процента) областях.

Ранее россиян предупредили, что «спящие» кредитки могут стать поводом для отказа в выдаче займа на приобретение жилья. Речь идет о том, что если держать карту с неиспользованным лимитом, банк видит не реальный долг, а весь лимит и учитывает его в долговую нагрузку заемщика.

