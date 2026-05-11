Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:53, 11 мая 2026Экономика

Финэксперт предупредил о главной ловушке кредитных карт

Финэксперт Широков: Главная ловушка кредитных карт — неиспользуемый лимит
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Спящие» кредитки — повод для отказа в выдаче ипотеки. Об этом «Газете.Ru» рассказал сооснователь сервиса Scanify, финансовый эксперт Александр Широков.

По его словам, если держать карту с неиспользованным лимитом, банк видит не реальный долг, а весь лимит учитывает в долговую нагрузку заемщика.

Он также отметил, что банкротство по беззалоговым кредитам закрывает двери банков на годы. После снятия самозапрета банк еще 15 дней видит старую информацию и отказывает. Из-за сбоев с запуском системы «Доходы» банки возвращаются к бумажным справкам 2-НДФЛ.

Чтобы обезопасить себя, Широков советует раз в полгода закрывать неиспользуемые кредитки и обновлять согласие на доступ к цифровому профилю на Госуслугах.

Ранее были названы главные ошибки при покупке квартиры в ипотеку. Руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская подчеркнула: перед тем, как начинать поиски квартиры под ипотеку, стоит рассчитать бюджет покупки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Совершенно неприемлемо!» Трампу не понравился ответ Ирана на предложение США. Какие условия выдвинул Тегеран?

    Нетаньяху признал один провал США и Израиля в войне с Ираном

    Финэксперт предупредил о главной ловушке кредитных карт

    ВМС Британии потратятся на замену женской формы из-за одной детали

    Туалетная бумага летом попадет под ГОСТ

    Финансист допустил ослабление рубля

    Полицейские вскрыли грузовой вагон и обнаружили шесть тел

    Врач предупредила о скрывающейся под сильной тягой к еде проблеме

    Назван способ распознать меланому

    Алиев указал на пустословие в заявлениях европейских лидеров в Ереване

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok