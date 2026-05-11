Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:01, 11 мая 2026Мир

Катастрофическое сокращение населения Украины вызвало ужас на Западе

Дизен: Сокращение населения Украины стало следствием втягивания страны в НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сокращение численности населения Украины в подконтрольных Киеву регионах связано с политикой Запада, направленной на втягивание государства в НАТО, а также последующей реакцией России на эти действия. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«Эта катастрофа ужасна для будущего страны, но она была предсказуема. Ожидаемо, что попытка втянуть Украину в орбиту альянса встретила бы мощный ответ со стороны России», — написал он.

Политик отметил, что сторонники этой стратегии представляют ее как «проукраинскую» позицию и дискредитируют ее противников, называя их «российскими пропагандистами».

Ранее глава украинского Минсоцполитики Денис Улютин заявил, что на Украине проживают около 22–25 миллионов человек. «Это катастрофа», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Бери и поезжай в Москву». Зеленского призвали обратить внимание на слова Путина о встрече

    Катастрофическое сокращение населения Украины вызвало ужас на Западе

    Страховщики объяснили способы увеличить размер выплаты по европротоколу

    Москвичам пообещали лето раньше положенного срока

    Генсек ООН оценил риск от вспышки хантавируса для общества

    Врач описала приводящий к язве шашлык

    В Еврокомиссии заявили о готовности выдать Киеву деньги

    ВСУ перебросили элитные подразделения в Харьковскую область во время перемирия

    Российский боец UFC Волков рассказал о страхе проводить титульный бой

    Врач предупредил о вызывающих жжение в промежности серьезных болезнях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok