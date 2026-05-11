Дизен: Сокращение населения Украины стало следствием втягивания страны в НАТО

Сокращение численности населения Украины в подконтрольных Киеву регионах связано с политикой Запада, направленной на втягивание государства в НАТО, а также последующей реакцией России на эти действия. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«Эта катастрофа ужасна для будущего страны, но она была предсказуема. Ожидаемо, что попытка втянуть Украину в орбиту альянса встретила бы мощный ответ со стороны России», — написал он.

Политик отметил, что сторонники этой стратегии представляют ее как «проукраинскую» позицию и дискредитируют ее противников, называя их «российскими пропагандистами».

Ранее глава украинского Минсоцполитики Денис Улютин заявил, что на Украине проживают около 22–25 миллионов человек. «Это катастрофа», — отметил он.