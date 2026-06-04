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10:59, 4 июня 2026Культура

Победительница «Евровидения» усомнилась во вкладе Киркорова в ее успех

Победительница «Евровидения» DARA опровергла участие Филиппа Киркорова в ее успехе на шоу
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Болгарская певица DARA, ставшая победительницей музыкального конкурса «Евровидение»-2026, опровергла информацию, что вклад в ее успех на шоу внес российский артист Филипп Киркоров. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Спасибо за моральную поддержку», — поблагодарила DARA Киркорова, но уточнила, что принесшая ей победу песня Bangaranga, об участии в написании которой заявлял российский певец, была написана еще в 2023 году. Артистка также перечислила имена людей, помогавших ей в работе. Киркорова среди них не оказалось.

DARA отметила, что не желает распространения слухов «словно комаров».

Ранее Киркоров рассказал о том, что Bangaranga появилась после того, как его команда подключилась к подготовке DARA к участию в «Евровидении».

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