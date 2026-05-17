Болгария оказалась обязана победой на «Евровидении-2026» российскому артисту

Певец Киркоров помог участнице DARA от Болгарии победить на «Евровидении-2026»

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров помог участнице «Евровидения-2026» от Болгарии DARA одержать победу в конкурсе. Оказалось, болгарское телевидение вышло на артиста с просьбой поддержать исполнительницу, об этом Киркоров рассказал на шоу Яны Чуриковой на YouTube-канале.

Команда Киркорова подключилась к работе, в том числе и композитор Димитрис Контопулос, который является автором обеих песен, с которыми выступал на конкурсе российский певец Сергей Лазарев. Совместными усилиями была создана песня Bangaranga для DARA.

«У нее была одна проблема: не было хита. Голос, внешность, танцует, а хита нет. Но мы увидели потенциал. Я увидел, что она дива», — рассказал Киркоров.

Использовав связи российской звезды, Болгария получила и выигрышного режиссера — Киркоров договорился с Фредриком Ридманом, на счету которого — победные номера Монса Сельмерлёв (2015) и швейцарца Nemo (2024).

Ранее директор «Евровидения» Мартин Грин сделал новое заявление о возможности участия России в музыкальном конкурсе. До этого он подчеркивал, что страна была отстранена не из-за военной операции на Украине.