Директор «Евровидения» сделал уточнение по поводу возвращения России

Директор «Евровидения» Грин: Разговоров о возвращении России не ведется

Директор «Евровидения» Мартин Грин сделал новое заявление о возможности участия России в музыкальном конкурсе. Его слова приводит «Новости. Live» в Telegram.

Он уточнил, что никаких разговоров о возвращении России на конкурс сейчас не ведется.

Ранее Грин в интервью LBC заявил, что Россию могут допустить к конкурсу при соблюдении правил членства. Он отметил, что страна была отстранена не из-за военной операции на Украине, а в связи с отсутствием доказательств независимости государственного вещателя ВГТРК от властей.