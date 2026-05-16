21:47, 16 мая 2026

Директор «Евровидения» сделал уточнение по поводу возвращения России

Марина Совина
Фото: Lisa Leutner / Reuters

Директор «Евровидения» Мартин Грин сделал новое заявление о возможности участия России в музыкальном конкурсе. Его слова приводит «Новости. Live» в Telegram.

Он уточнил, что никаких разговоров о возвращении России на конкурс сейчас не ведется.

Ранее Грин в интервью LBC заявил, что Россию могут допустить к конкурсу при соблюдении правил членства. Он отметил, что страна была отстранена не из-за военной операции на Украине, а в связи с отсутствием доказательств независимости государственного вещателя ВГТРК от властей.

