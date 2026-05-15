Директор «Евровидения» высказался о возвращении России

Директор «Евровидения» Грин: Россия в теории может вернуться на конкурс

Россия в теории может вернуться на Евровидение при соблюдении правил членства. Об этом директор музыкального конкурса Мартин Грин заявил в интервью LBC.

По его словам, Россия была отстранена от конкурса не из-за военной операции на Украине, а в связи с отсутствием доказательств независимости государственного вещателя ВГТРК от властей. При этом Грин отметил, что участие Израиля на «Евровидении» было продиктовано «отсутствием глобального консенсуса» вокруг войны в секторе Газа.

«Если вы уверены, что существует глобальный консенсус, вы будете действовать очень и очень быстро. Если же вы знаете, что его нет, вам нужно будет подождать», — добавил Грин.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин жестко раскритиковал «Евровидение», назвав его шлаком. «Его давно политизировали, когда дали право одной стране участвовать, а другой — нет. "Евровидение" для меня остается позорным мероприятием», — сказал он.