В Черном море атаковано турецкое рыболовецкое судно, погиб один человек

В Черном море атаковано турецкое рыболовецкое судно. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на МВД Турции.

Судно Duru 67 под турецким флагом было атаковано в международных водах к западу от Крыма и затонуло. В результате ЧП пять человек получили ранения, один из них скончался по пути в больницу.

На помощь выдвинулся корабль береговой охраны Турции, на его борту находилась специализированная бригада из 4 врачей и 15 сотрудников Национальной медицинской спасательной команды.

Утром 5 июня стало известно об атаке Вооруженных сил Украины на азербайджанский танкер в Азовском море. Тогда жизней лишились пять моряков.

