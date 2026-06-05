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22:35, 5 июня 2026Мир

В Черном море атаковано турецкое рыболовецкое судно

В Черном море атаковано турецкое рыболовецкое судно, погиб один человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Черном море атаковано турецкое рыболовецкое судно. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на МВД Турции.

Судно Duru 67 под турецким флагом было атаковано в международных водах к западу от Крыма и затонуло. В результате ЧП пять человек получили ранения, один из них скончался по пути в больницу.

На помощь выдвинулся корабль береговой охраны Турции, на его борту находилась специализированная бригада из 4 врачей и 15 сотрудников Национальной медицинской спасательной команды.

Утром 5 июня стало известно об атаке Вооруженных сил Украины на азербайджанский танкер в Азовском море. Тогда жизней лишились пять моряков.

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