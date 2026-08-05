ВОЗ призвала принять меры против укусов клещей после обнаружения вируса Бурбон в США

ВОЗ призвала усилить профилактику укусов клещей после обнаружения вируса Бурбон в США

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала усилить профилактику укусов клещей после того, как в США зафиксировали случай заражения вирусом Бурбон. Об этом пишет РИА Новости.

«Гражданам рекомендуется соблюдать местные санитарно-эпидемиологические рекомендации по профилактике укусов клещей, особенно при посещении районов, где обитают эти насекомые», — заявил представитель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Себастьян Олиэль.

Он добавил, что болезнь является редкой, а большинство зарегистрированных случаев было выявлено в США. Вирус особенно опасен, потому что на сегодняшний день вакцины от него не существует. Среди симптомов отмечают температуру, слабость, головную боль, ломоту и боли в теле, тошноту и рвоту, а также сыпь.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о новом пике активности клещей в конце августа.