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Из жизни
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19:08, 5 августа 2026 (обновлено: 19:18, 5 августа 2026)Из жизни

На свет появилась новая наследница британского престола

Британская принцесса Евгения родила дочь в Португалии
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Принцесса Евгения, младшая дочь бывшего британского принца Эндрю, родила третьего ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

О появлении на свет дочери племянница короля Карла III и ее муж Джек Бруксбэнк сообщили на своей странице в социальной сети. «Джек и я очень рады сообщить о рождении нашей дочери Бруксбэнк. Мы безумно любим нашу девочку», — сказано в сообщении.

Дочь принцессы появилась на свет в больнице столицы Португалии, Лиссабона, вечером 3 августа. Она является потенциальной наследницей королевского престола Великобритании и занимает 15-е место в порядке наследования, отодвинув на 16-е место герцога Эдинбургского принца Эдварда.

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Девочка стала третьим ребенком супругов, которые воспитывают двух сыновей: пятилетнего Огаста и трехлетнего Эрнеста. Букингемский дворец отреагировал на рождение нового члена королевской семьи приветственным сообщением, в котором уточняется, что девочка появилась на свет в 3 августа в 18:20.

Отца принцессы Евгении, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки Эпштейна Эндрю арестовали.

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