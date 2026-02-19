Брату короля Карла III может грозить пожизненное по делу Эпштейна. Такого в Британии не было три века. Что говорит монарх?

Бывшего принца Эндрю задержали после публикации файлов Эпштейна

19 февраля бывший британский принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор праздновал 66-летие. В этот момент к нему и ворвались полицейские. Опального младшего брата Карла III арестовали по делу американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна в собственном доме. В тот же день появилась информация, что его подозревают в разглашении государственных тайн и что ближайшему родственнику короля может грозить пожизненное заключение. Что известно о задержании принца Эндрю и его связях с сексуальным преступником Эпштейном — разбиралась «Лента.ру».

Бывшего принца Эндрю арестовали в королевском поместье Сандрингем

Утром 19 февраля в Сандригем — усадьбу, где сейчас живет Эндрю, — прибыли шесть машин, предположительно, полицейских. По словам очевидцев, автомобили были без опознавательных знаков, но у одного из вошедших в здание мужчин был такой же ноутбук, каким пользуются сотрудники полиции. Вскоре машины покинули территорию поместья.

Как сообщает «Би-би-си», полиция подтвердила, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор находится под стражей по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Тем временем сотрудники полиции проводили обыски по связанным с ним адресам в графствах Беркшир и Норфолк.

Эндрю отрицает какие-либо правонарушения.

Арест Эндрю Маунтбаттен-Виндзора после полицейского расследования по делу Эпштейна Фото: Peter Nicholls / Getty Images

За что брату короля может грозить пожизненное заключение

Задержание последовало после жалобы, поступившей в полицию долины Темзы. В ней утверждалось, что бывший принц Эндрю передавал Эпштейну конфиденциальную информацию. Из писем финансиста стало известно, что Эндрю отправлял ему официальные отчеты о своих визитах в другие страны в качестве торгового представителя Великобритании.

Так, в 2010 и 2011 годах Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, на тот момент еще не лишившийся титулов, отправил финансисту подробности предстоящих поездок в Сингапур, Вьетнам и Гонконг. Кроме того, он предоставил Эпштейну конфиденциальные отчеты об этих визитах всего через пять минут после их получения от своего помощника.

На Рождество 2010 года, уже после того, как Эпштейн был признан виновным в преступлениях сексуального характера, бывший принц поделился с ним закрытой информацией об инвестиционных возможностях, касающихся проекта восстановления инфраструктуры в афганской провинции Гильменд, который финансировался британским правительством.

Статья за нарушения на госслужбе появилась в английском законодательстве еще в XIII веке. Обычно по ней судили людей, которые злоупотребляли властью, пренебрегали своими обязанностями или разглашали тайную информацию. Она предусматривает длительное тюремное заключение. Возможен даже пожизненный срок.

Выступление генерального прокурора Пэм Бонди на слушаниях в Комитете по судебным делам Палаты представителей Фото: Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Бывшего принца неоднократно обвиняли в изнасиловании несовершеннолетних

Многих застал врасплох тот факт, что бывшего принца могут привлечь к ответственности за чрезмерную болтливость. Эндрю попал в опалу за возможную причастность к куда более серьезным преступлениям. И его самого, и Эпштейна подозревают в изнасиловании несовершеннолетних девушек.

Считается, что Эпштейн создал криминальную сеть, занимавшуюся организацией детской проституции. Среди прочих он поддерживал тесные связи с президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и миллиардером Биллом Гейтсом. Некоторые девушки, ставшие жертвами Эпштейна, позднее признавались, что их заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю.

Не исключено, впрочем, что за это его в итоге тоже накажут. Издание Daily Mail сообщило, что к расследованию деяний Эндрю подключились девять полицейских управлений из различных регионов Великобритании

Столичная полиция Лондона изучает жалобы, согласно которым офицеры королевской охраны закрывали глаза на происходившее во время визитов Эндрю на частный остров Эпштейна. Полиция долины Темзы проверяет слухи о том, что в 2010 году одна из жертв Эпштейна встречалась с Эндрю в его резиденции Ройал-Лодж. Полиция Эссекса расследует сведения о переправке жертв сексуальной эксплуатации в страну через аэропорт Станстед.

Полиция Бедфордшира анализирует информацию о рейсах Эпштейна через аэропорт Лутон, а полиция Шотландии запросила аналогичные данные в отношении аэропорта Эдинбурга. Полиция Уэст-Мидлендса выясняет обстоятельства использования им аэропорта Бирмингема. В расследованиях также участвуют правоохранительные органы Уилтшира, Норфолка и Суррея.

Бывший принц Эндрю имеет репутацию человека, одержимого сексом

Люди, знавшие Эндрю, почти не сомневаются, что полиция что-нибудь найдет. Принц в своем окружении имел своеобразную славу, о которой можно составить представление по недавней книге биографа британской королевской семьи Эндрю Лауни.

Лауни утверждает, что принц с юных лет был одержим сексом: еще в школе к нему приклеилась кличка Развратник Энди. Сразу после свадьбы Эндрю, со слов его шофера, втайне от жены переспал с 12 женщинами. «У нас даже шутка была, что ему нужно вращающуюся дверь в спальню поставить», — вспоминал один из королевских охранников.

Эндрю никогда не курил, не принимал наркотиков и не напивался. У него была одна страсть — секс Фил Дампье королевский биограф

В 1996 году Эндрю развелся и стал гулять еще больше. По подсчетам Лауни, количество его любовниц исчислялось тысячами. Когда в 2006 году принц прибыл с официальным визитом в Таиланд, через его гостиничный номер прошли более 40 девушек. Журналистка Хелен Кирван-Тейлор рассказывала, что в то время на званых обедах о принце говорили, что «его ширинка всегда расстегнута».

Знакомство с Эпштейном было закономерным итогом такого образа жизни. Эндрю не раз бывал на его личном острове и сумел произвести впечатление. «Ему нравятся такие вещи, которые даже для меня перебор, — и это при том, что я король извращений!» — говорил о принце Эпштейн.

На фотографии принц Эндрю запечатлен вместе с Джеффри Эпштейном (его лицо закрыто на изображении) и Гислен Максвелл в доме Эпштейна на Манхэттене в 2010 году Фото: U.S. Justice Department / Reuters

Из-за обвинений жертв Эпштейна Эндрю сначала попал в опалу, а затем лишился титулов

Одна из жертв Эпштейна, американка Вирджиния Робертс-Джуффре утверждала, что в 2001 году Эпштейн принуждал ее к сексу с Эндрю Маунтбаттен-Виндзором, когда ей было 17 лет. Бывший принц последовательно отрицал все обвинения. В 2022 году он урегулировал иск о клевете, но не признал вину.

В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало, а спустя несколько месяцев вышли ее мемуары. В книге под названием «Ничья девушка» она рассказывала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю и о выкидыше, который случился у нее после одной из встреч с принцем.

За несколько дней до выхода книги Эндрю под давлением короля пообещал больше не использовать герцогский титул. Вскоре после этого Букингемский дворец объявил, что его полностью лишат всех титулов и выселят из особняка Роял Лодж.

В документах по делу Эпштейна нашли упоминания не только скандального принца, но и его бывшей жены — Сары Фергюсон. Судя по опубликованным письмам, она активно общалась с Эпштейном. Их дружба не прервалась даже после 2008 года, когда финансиста осудили за вовлечение в проституцию несовершеннолетних девушек.

Эпштейн много раз одалживал деньги бывшей жене Эндрю. Кроме того, он проявлял щедрость и в отношении ее дочерей — принцесс Беатрисы и Евгении. В ответ в одном из писем она рассказала ему, что ее дочь отправилась на «секс-уик-энд».

Британская королевская семья не вступилась за Эндрю

Первым членом британской королевской семьи, прокомментировавшим дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, стал принц Эдвард — младший брат Эндрю и Карла III. Он отказался говорить о своих переживаниях и отметил, что самое главное в этом деле — помнить о пострадавших.

Сам король Карл III долгое время предпочитал не распространяться об этом деле — до такой степени, что критики обвиняли его в мягкотелости. Известие об аресте брата застало его врасплох: полиция до самого конца держала его в неведении относительно своих планов. Когда Эндрю увезли, он выступил с заявлением и пообещал оказывать содействие расследованию.

Принц Уильям — старший сын Карла и, по-видимому, будущий монарх, — присоединился к словам отца. Он с давних пор считался главным противником Эндрю в королевской семье, но его руки были связаны. Теперь мечты Уильяма наконец исполнились.

Ферма Вуд-Фарм в поместье Сандрингем в Уолфертоне, которая служит временным жильем для Эндрю Маунтбаттен-Виндзора Фото: Isabel Infantes / Reuters

Члены британской королевской семьи не попадали за решетку с XVII века

Ожидается, что бывшего принца отправят в изолятор временного содержания, и в его камере будет только кровать и туалет. По мнению Дэнни Шоу, к Эндрю не будут проявлять никакого особого отношения. Предполагается, что в течение периода от 12 до 24 часов ему предъявят обвинения или же отпустят до завершения расследования. Однако принца может ожидать и другой вариант: его арест могут продлить до 96 часов.

Шон Кофлан — корреспондент «Би-би-си», специализирующийся на британской королевской семье, — отметил, что арест не стоит рассматривать как доказательство вины Эндрю. Тем не менее он сравнил произошедшее с землетрясением в мире новостей.

Последним арестованным членом королевской семьи была принцесса София Доротея Целльская. В конце XVII века ее обвинили в неверности супругу — курпринцу Георгу Людвигу, будущему королю Великобритании — и заключили в замок Альден. Больше 30 лет женщина не могла видеться с детьми и скончалась, так и не выйдя на свободу. А ее сын унаследовал престол и стал английским королем Георгом II. Принц Эндрю — его прапрапрапрапраправнук.

