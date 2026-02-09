Реклама

Из жизни
21:07, 9 февраля 2026Из жизни

Бывший принц Эндрю предоставил финансисту-педофилу Эпштейну конфиденциальную информацию

Бывший принц Эндрю поделился с Эпштейном конфиденциальной информацией
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Toby Melville / Reuters

Из писем финансиста-педофила Джеффри Эпштейна стало известно, что бывший принц Эндрю передавал ему официальные отчеты о своих визитах в другие страны в качестве торгового представителя Великобритании. Об этом сообщает BBC News.

Согласно обнародованным документам по делу Эпштейна, в 2010 и 2011 годах Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, на тот момент еще не лишившийся титулов, отправил финансисту подробности предстоящих поездок в Сингапур, Вьетнам и Гонконг, а затем предоставил ему конфиденциальные отчеты об этих визитах всего через пять минут после их получения от своего помощника. Более того, на Рождество 2010 года, уже после того как Эпштейн был признан виновным в преступлениях сексуального характера, бывший принц поделился с ним закрытой информацией об инвестиционных возможностях, касающихся проекта восстановления инфраструктуры в афганской провинции Гильменд, который финансировался британским правительством.

Бывший министр бизнеса Винс Кейбл заявил, что ничего не знал о передаче таких сведений, отметив, что услышал об этом впервые. Согласно официальным правилам, торговые представители обязаны хранить конфиденциальность в отношении коммерческой и политической информации даже после окончания срока полномочий.

Эндрю, который лишился титулов в октябре 2025 года и недавно переехал из особняка возле Виндзорского замка в поместье Сандрингем, пока не прокомментировал эти обвинения, хотя всегда категорически отрицал любые правонарушения.

Ранее из письма Сары Фергюсон, экс-жены бывшего принца Эндрю, стало известно, что у Джеффри Эпштейна был тайный сын. Письма от Фергюсон, герцогини Йоркской, от 21 сентября 2011-го нашли в новой порции опубликованных файлов по делу Эпштейна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
