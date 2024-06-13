«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства

The Sun: британский принц Эндрю растолстел до 95 килограммов

Источники британского таблоида The Sun рассказали, что принц Эндрю, младший брат британского короля Карла III, существенно растолстел. Попав в опалу из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней девушки, он оказался на пороге финансового краха. Теперь бывший любимец королевы и герой Фолклендской войны редко выходит из дома и пытается заглушить негативные эмоции едой. Как утверждают его приближенные, получается не очень.

Эндрю растолстел до 95 килограммов, когда едва не остался без особняка в Виндзорском парке

По версии The Sun, принц ударился в обжорство, когда ему грозило выселение из резиденции Роял Лодж. Карл хотел отдать ее старшему сыну — принцу Уильяму. Эндрю не хотел переезжать, от расстройства много ел и стремительно прибавлял килограммы.

На что ему тратить время? Он ездит верхом, немного играет в гольф, но чаще всего, как говорят, сидит дома и смотрит телевизор. Мне кажется, он просто утешается едой Маргарет Холдер королевский биограф

В начале 2024 года принц пытался сбросить вес и даже сел на диету. Это продолжалось недолго: похудение портило ему настроение. В итоге теперь он весит около 95 килограммов.

Принц Эндрю Фото: Andrew Mccaren / Globallookpress.com

Кто такой принц Эндрю, почему он никогда не потеет и зачем ему 72 плюшевых медведя

Принц Эндрю — средний сын британской королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа. Нынешний король Карл III — его старший брат, причем с существенной разницей в возрасте — целых 12 лет. Вряд ли они были близки: в 1962 году Карла на несколько лет отправили в суровую школу-интернат Гордонстоун, поэтому Эндрю, которому тогда было всего два года, рос без него.

По традиции молодые принцы идут на военную службу: принцы Гарри и Уильям, к примеру, служили в Афганистане. Эндрю пошел по стопам отца и записался во флот. Фолклендская война — недолгий вооруженный конфликт между Великобританией и Аргентиной, продолжавшийся с апреля по июнь 1982 года, — застал его на борту авианосца Invincible.

Британское правительство предложило королеве перевести принца на безопасную штабную работу, но она отказалась. Эндрю побывал в самом центре боевых действий и успел совершить несколько боевых вылетов в качестве пилота вертолета. Позднее он уверял, что на Фолклендах пережил такую передозировку адреналина, что навсегда потерял способность потеть.

Свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон, 1986 год Фото: imago-images.de

После войны принц женился. Его супругой стала Сара Фергюсон, они познакомились еще в детстве. Британские таблоиды сразу ее невзлюбили. Когда после рождения второго ребенка она поправилась до 90 килограммов, в заголовках ее называли не иначе как «свининной герцогиней». А в 2010 году Globe вышел с заголовком «Ферги спит с богачами за деньги» (Ферги — газетное прозвище Сары Фергюсон — прим. «Ленты.ру»). Королевская семья, в том числе принц Эндрю, никак не реагировали на травлю Сары и оскорбления в ее адрес.

Среди придворных Эндрю слыл странным чудаком, помешанным на плюшевых медведях. Одна из горничных, работавших в Букингемском дворце, рассказала газете The Sun, что у принца было 72 плюшевых медведя, наряженных в морскую форму

«Чтобы их всех разложить, мне требовалось полчаса, — утверждали она. — Потом, перед сном, медведей нужно было снять и расставить по комнате. У каждого было установленное место. Маленьких клали в неиспользуемый камин, причем опять-таки по размеру, чтобы было красиво. Два любимых медведя Эндрю сидели на тронах по краям его кровати. Еще двое — в ногах на полу».

Если прислуга ошибалась и медведи оказывались не на месте, Эндрю приходил в бешенство и мог накричать.

Сара Фергюсон и принц Эндрю с дочерью Беатрисой, 1988 год Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

После развода с женой Эндрю менял любовниц каждые два дня

В 1992 году таблоиды опубликовали фотографии Сары Фергюсон с любовником. После этого у Эндрю не оставалось другого выхода — только развод. Окончательно развелись они в 1996 году, но, как ни странно, не расстались: даже сейчас, спустя почти 30 лет, Эндрю по-прежнему живет с Сарой Фергюсон.

При этом, по рассказам знакомых и бывших подчиненных, именно в эти годы Эндрю приобрел репутацию плейбоя. По словам бывшего сотрудника королевской охраны Пола Пейджа, принц менял любовниц каждые два дня, и это всегда были разные женщины. «У нас даже шутка была, что ему нужно вращающуюся дверь в спальню поставить», — утверждает Пейдж.

Журналистка Хелен Кирван-Тейлор рассказала, что в то время на званых обедах люди, знавшие принца, говорили, что «его ширинка всегда расстегнута».

Эндрю никогда не курил, не принимал наркотиков и не напивался. У него была одна страсть — секс Фил Дампье королевский биограф

Эндрю подружился с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который создал целую криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Это и неудивительно: Эпштейн сознательно знакомился с богатыми и влиятельными людьми. Среди прочих он поддерживал тесные связи с бывшими президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и миллиардером Биллом Гейтсом.

Некоторые девушки, ставшие жертвами Эпштейна, позднее признавались, что их заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю. Одной из них, американке Вирджинии Джуффре, тогда было всего 17 лет. По ее словам, ей пришлось принимать ванну с принцем. В процессе он уделял особое внимание ее ногам, в том числе целовал ее ступни и облизывал пальцы. Затем они перешли в спальню для секса. Это, по словам девушки, были «самые долгие десять минут» в ее жизни.

Принц Эндрю встречается с военнослужащими, 2004 год Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Эндрю пытался отрицать изнасилование, но в итоге заплатил отступные одной из жертв Эпштейна

Эндрю много лет отвергал обвинения в изнасиловании несовершеннолетней и утверждал, что не знает ни Джуффре, ни даже Эпштейна. Принц не изменил своей позиции даже после публикации снимка, на котором он стоит в обнимку с 17-летней Вирджинией Джуффре на лондонской квартире пособницы Эпштейна Гислейн Максвелл.

В 2019 году Эндрю предпринял очередную попытку доказать свою невиновность и дал интервью Би-би-си. Он обратил внимание на одну деталь в рассказах Джуффре: она утверждала, что принц обливался потом, когда они были вместе. А это, по словам Эндрю, совершенно невозможно: он не потеет с самых Фолклендов.

Интервью произвело совсем не тот эффект, на который рассчитывал принц. Теперь на его прегрешения обратила внимание вся Британия.

Оправдания про пот и Фолкленды никого не убеждали — даже наоборот. Кончилось тем, что Эндрю пришлось сложить полномочия старшего члена королевской семьи и уйти в тень

Принц старался не привлекать внимания, но это не помогло: в США Вирджиния Джуффре подала на него в суд. Срок давности преступления давно истек, однако иск был принят благодаря нью-йоркскому закону о пострадавших детях, который позволяет привлекать к суду виновников сексуального насилия в отношении несовершеннолетних независимо от того, когда было совершено преступление.

Принц Эндрю Фото: Victoria Jones / AP

В первые же дни суда всплыли факты, касающиеся принца Эндрю.

В частности, пилот личного самолета Эпштейна, известного под названием Lolita Express, рассказал, что видел Эпштейна и Эндрю в компании Джуффре и еще одной несовершеннолетней девушки. Юрист Спенсер Кувин, представлявший в суде жертв Эпштейна, заявил, что Эндрю придется описывать свои половые органы под присягой. А Джуффре потребовала, чтобы принц предоставил доказательства неспособности потеть.

Юристы Эндрю отпирались, как могли, но ничего не помогало. Суд отказался отклонить гражданский иск, который подала Джуффре, и обязал Эндрю дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Тем самым он фактически признал вину — по крайней мере, в глазах общества.

Принца лишили титулов, оставили без горничных и выгнали из Букингемского дворца

Когда Эндрю согласился заплатить отступные, королева Елизавета II вызвала его в Виндозрский замок. Переговоры, в которых также участвовал принц Уильям, продолжались более часа. Перед этим она обсудила произошедшее с принцем Чарльзом (нынешним королем Карлом III), который находился в шотландской резиденции. Все члены королевской семьи выступали за немедленное решение проблемы.

Вскоре после этого Букингемский дворец официально объявил, что Эндрю лишен титула и воинских званий. Принц, как сообщали таблоиды, был ошарашен таким решением. Он рассчитывал, что семья поможет ему расплатиться с Джуффре, а произошло наоборот.

Источники Daily Record утверждали, что Эндрю рассказал окружению о плачевном положении с деньгами. «Он опасается полного финансового краха», — говорил один из них. Тратить бюджетные средства ему запретили, а покрывать многомиллионные издержки за свой счет он не мог. Чтобы расплатиться с Джуффре, Эндрю решил продать швейцарское лыжное шале Henora с семью спальнями, крытым бассейном и сауной, однако на его имущество наложили арест.

Принц Эндрю Фото: Mark Cuthbert / UK Press via Getty Images

Когда Карл пришел к власти, ситуация еще больше обострилась. Старший брат потребовал, чтобы Эндрю освободил Роял Лодж, отобрал кабинет в Букингемском дворце и уволил его персонал. Что стало с его плюшевыми медведями, не уточнялось, но явно ничего хорошего. «Король ясно дал все понять, — заявил источник The Sun. — Эндрю больше не является действующим членом королевской семьи. Теперь он сам по себе».

Желающих вступиться за опального принца было немного. Как обнаружила аналитическая компания YouGov, Эндрю превратился в самого ненавидимого члена королевской семьи. Его противниками назвались 86 процентов участников опроса. Впрочем, он знал это и без статистики.

В 2022 году, когда хоронили королеву, один из зевак воспользовался редкой возможностью и лично крикнул принцу то, что думают о нем британцы: «Эндрю, ты старый извращенец!»