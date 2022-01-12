Сын Елизаветы II не сможет избежать суда за изнасилование несовершеннолетней

Американский суд вновь отказался отклонить гражданский иск Вирджинии Робертс-Джуффре, которая обвиняет сына британской королевы Елизаветы II принца Эндрю в изнасиловании. Об этом сообщает «Би-би-си».

Джуффре утверждает, что в 2001 году, когда она была несовершеннолетней, американский финансист Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем Эндрю. В прошлом Эндрю категорически отвергал обвинения Джуффре. В октябре 2021 года американский суд обязал его дать показания под присягой.

Юристы Эндрю рассчитывали, что Эндрю сможет избежать допроса благодаря секретному мировому соглашению, которое в 2009 году заключили Эпштейн и Джуффре. По их требованию, его содержание было обнародовано. Из документа следует, что Эпштейн заплатил Джуффре 500 тысяч долларов за отказ от претензий к себе и «другим потенциальным обвиняемым».

Юристы Эндрю утверждали, что он может считаться потенциальным обвиняемым, упомянутым в соглашении, поэтому Джуффре обязана отказаться от претензий. В свою очередь, адвокаты Джуффре настаивали на том, что соглашение распространяется лишь на его участников, к которым Эндрю не относится. Судья, рассматривающий дело, согласился с их аргументами и не стал отклонять иск.

У принца Эндрю, который категорически отвергал обвинения, будет шанс публично восстановить свою репутацию. Однако трудно представить, что королевской семье захочется видеть его под перекрестным допросом в нью-йоркском суде. А это может означать внесудебное мировое соглашение Шок Куглан королевский корреспондент BBC News

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в создании криминальной сети, занимавшейся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. В 2008 году он был осужден за оплату услуг несовершеннолетней проститутки, но после освобождения продолжил свою деятельность. 6 июля 2019 года его задержали в Нью-Йорке. В августе того же года Эпштейн совершил самоубийство в тюремной камере, не дожидаясь судебного процесса. 30 декабря 2021 года присяжные признали его пособницу Гислейн Максвелл виновной в принуждении несовершеннолетних к проституции.

Эпштейн был близким другом принца Эндрю. Также финансист поддерживал тесные связи с бывшими президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, год назад осужденным за изнасилование, актером Кевином Спейси и другими знаменитыми и влиятельными людьми. По некоторым сведениям, причиной развода Билла Гейтса были его контакты с Эпштейном.