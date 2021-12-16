Принц Эндрю попросил не винить его в сексе с 17-летней девушкой с ее согласия

Принц Эндрю вновь попросил американский суд отклонить гражданский иск Вирджинии Робертс-Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании. Об этом сообщает издание USA Today.

Джуффре утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю. Срок давности преступления давно истек, однако иск был принят благодаря нью-йоркскому закону о пострадавших детях, который позволял привлекать к суду виновников сексуального насилия в отношении несовершеннолетних независимо от того, когда было совершено преступление.

Юристы принца Эндрю усомнились в применимости закона о пострадавших детях в данном случае, поскольку возраст согласия в штате Нью-Йорк составляет 17 лет. Из этого следует, что Джуффре могла дать согласие на секс, и винить принца нельзя. Она это отрицает, но ее воспоминания об отказе, по мнению юристов Эндрю, крайне субъективны. Они напомнили, что их могли подтвердить лишь три человека: сам Эндрю, финансист Джеффри Эпштейн, снабжавший богатых и высокопоставленных педофилов несовершеннолетними девушками, и его пособница Гислейн Максвелл.

В 2019 году Эпштейн покончил с собой в тюрьме, поэтому остается лишь Максвелл, которую сейчас судят в Нью-Йорке. В первые дни суда уже всплыли факты, касающиеся принца Эндрю. В частности, пилот личного самолета Эпштейна, известного под названием Lolita Express, рассказал, что видел Эпштейна и Эндрю в компании Джуффре и еще одной несовершеннолетней девушки. Ранее ее знакомство с принцем подтверждала лишь фотография, сделанная на лондонской квартире Максвелл. На снимке принц обнимал девушку за талию.

В октябре американский суд обязал принца Эндрю и Джуффре дать показания под присягой до 14 июля 2022 года. В ответ юристы Эндрю потребовали отклонить иск на основании того, что в 2009 году Джуффре заключила секретное мировое соглашение с Эпштейном, якобы снимающее с принца ответственность за произошедшее. В декабре американский суд постановил, что содержание мирового соглашения между Джуффре и Эпштейном должно быть обнародовано до 22 декабря.

Защитники Эндрю считают, что публикация мирового соглашения пойдет им на пользу. «Почему мисс Джуффре хочет сохранить его в секрете? Что она хочет скрыть от людей?» — заявил один из инсайдеров изданию The Daily Beast.

В прошлом Эндрю категорически отвергал обвинения Джуффре. В 2019 году он дал интервью «Би-би-си» и попытался доказать свою невиновность, но потерпел полную неудачу. После интервью ему пришлось сложить полномочия члена королевской семьи и уйти в тень.

Принц Эндрю — сын британской королевы Елизаветы II, младший брат принца Чарльза, который унаследует престол после ее смерти, дядя принцев Уильяма и Гарри. Он занимает девятое место в порядке наследования короны.