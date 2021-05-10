Развод Билла Гейтса связали с миллионером-педофилом Эпштейном

Развод основателя Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды может быть связан с его контактами с американским миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников издания, контакты Гейтса с Эпштейном стали «одним из источников для беспокойства» Мелинды. Как рассказал бывший сотрудник благотворительного фонда Гейтсов, опасения Мелинды начались в 2013 году после первой встречи пары с миллионером, который позже был обвинен в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

Издание уточняет, что Мелинда Гейтс начала консультироваться с адвокатами о разводе с Биллом с 2019 года, называя их брак «безвозвратно разрушенным». В частности, она несколько раз общалась с юристами в октябре 2019 года, когда в СМИ появилась информация о нескольких встречах Гейтса и Эпштейна уже после того, как против миллионера были выдвинуты обвинения в изнасилованиях. Тогда представитель основателя Microsoft Брижитт Арнольд заявляла, что предприниматели обсуждали вопросы благотворительности и Гейтс сожалел об этом и признавал встречи с Эпштейном ошибкой.

Представители Билла и Мелинды Гейтс отказались комментировать причины развода, отмечает газета.

Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе 4 мая. По данным издания TMZ, с прошением о разводе в суд обратилась Мелинда. По ее словам, их с Гейтсом брак был безвозвратно разрушен. Отмечается, что в документах о разводе не было информации о брачном контракте. При этом ранее супруги заключили договор о раздельном проживании.

Джеффри Эпштейну предъявлялись обвинения в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. По некоторым данным, он занимался торговлей людьми вплоть до 2019 года. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дождавшись судебного процесса.