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Стала известна доля жены Гейтса при разводе

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Основатель Microsoft Билл Гейтс и Мелинда Гейтс
Основатель Microsoft Билл Гейтс и Мелинда Гейтс
Фото: Pool New / Reuters

Стало известно, что в день развода с основателем Microsoft Биллом Гейтсом его супруга Мелинда получила ценные бумаги на сумму 1,8 миллиарда долларов. О деталях расторжения брака сообщает Bloomberg.

Согласно отчетам, направленным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Мелинде Гейтс перешли акции Канадской национальной железнодорожной компании на полтора миллиарда долларов, а также ценные бумаги крупнейшего автодилера в США Autonation на 300 миллионов долларов.

По оценке Forbes на 5 мая, состояние Билла Гейтса составляет 124 миллиарда долларов. Фонд Cascade Investments, через который Билл Гейтс владеет акциями целого ряда крупных компаний, перевел Мелинде лишь небольшую долю акций. В распоряжении фонда остаются ценные бумаги на 50 миллиардов долларов таких компаний, как Republic Services, занимающейся переработкой отходов, крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники Deere и водоочистительной компании Ecolab.

Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе 3 мая. По данным издания TMZ, с прошением о разводе в суд обратилась Мелинда. По ее словам, их с Гейтсом брак был безвозвратно разрушен. Отмечается, что в документах о разводе не было информации о брачном контракте. При этом ранее супруги заключили договор о раздельном проживании.

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