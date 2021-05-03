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Билл Гейтс объявил о разводе с женой после 27 лет брака

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Фото: ARND WIEGMANN / Reuters

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе. Совместное заявление супругов опубликовано в Twitter-аккаунте миллиардера.

«После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак», — сообщили супруги.

Билл и Мелинда Гейтс подчеркнули, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. «Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни», — добавили они.

Гейтс женился на Мелинде Френч 1 января 1994 года. У пары трое детей — Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.

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