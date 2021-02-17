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Билл Гейтс призвал богатые страны перейти на искусственную говядину

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Билл Гейтс
Билл Гейтс
Фото: Globallookpress.com

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал богатые страны перейти на искусственную говядину для спасения планеты. Об этом миллиардер заявил в интервью журналу Technology Review Массачусетского технологического института.

«Я считаю, что все богатые государства должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину», — заявил Гейтс. По его задумке, это должно снизить выбросы метана.

При этом миллиардер отметил, что к разнице во вкусе можно привыкнуть со временем. Гейтс добавил, что некоторые даже считают искусственное мясо вкуснее натурального.

Ранее Билл Гейтс рассказал, что человечество не подготовлено к такому вызову, как изменение климата. Он отметил, что каждый год уровень смертности из-за данного фактора будет «даже больше», чем во время пандемии коронавируса.

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