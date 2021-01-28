В ООН нашли применение деньгам 10 самых богатых людей мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш нашел применение деньгам, накопленным 10 самыми богатыми людьми мира за время пандемии коронавируса. Об этом он заявил в ходе своего обращения к Генассамблее ООН, его расшифровка доступна на сайте организации.

По данным отчета благотворительной организации Oxfam, на который сослался Гутерриш, этих средств хватило бы на то, чтобы не допустить «скатывания кого бы то ни было в нищету» в результате пандемии и также «оплатить вакцинацию от COVID-19 для всех и везде».

Он указал на то, что пандемия усугубила неравенство, а коронавирус «охотится на уязвимые и маргинализированные слои населения». «Возможности людей зависят от их пола, расы, семьи и этнического происхождения, наличия у них инвалидности и других факторов. Эти несправедливости подпитывают друг друга, приводят к тому, что люди теряют доверие к правительствам и институтам», — подчеркнул генсек ООН.

Материалы по теме Между первой и второй Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин? Третья мировая волна Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает?

Ранее Гутерриш описал 2020-й год, назвав его годом смерти, катастроф и отчаяния, и выразил надежду, что сейчас наступит год восстановления мира. Он также обратил внимание на экономические проблемы, безработицу, голод, изменение климата и геополитическую напряженность.

28 января число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 миллионов. Из них более 55,9 миллиона пациентов выздоровели, а более 2,1 миллиона человек скончались. Наибольшее число выявленных заражений наблюдается в США, Индии, Бразилия. Россия занимает четвертую позицию.