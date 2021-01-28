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Генсек ООН рассказал о значении российской вакцины от коронавируса

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
Фото: Florian Gaertner / Getty Images

Генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал в интервью ТАСС о значении российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Он подчеркнул, что российская вакцина — это очень щедрое предложение для ООН. По мнению генсека, «Спутник V» можно использовать в миссиях ООН в самых уязвимых областях, где проводятся миротворческие операции. Гутерриш надеется, что препарат сыграет важную роль в этой сфере.

При этом генсек напомнил, что для использования «Спутник V» Организацией Объединенных Наций вакцину должна одобрить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ. Надеюсь, что вакцина будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно», — рассказал Гутерриш.

На данный момент 12 стран одобрили применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Среди них Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан.

В ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН в сентябре президент России Владимир Путин предложил сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса бесплатно. Российский лидер заявил, что Москва получала подобные обращения от коллег из ООН и не может остаться к ним безучастной.

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