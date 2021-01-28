Эквадорскую клинику уличили в введении десятков тысяч доз фейковой вакцины

Эквадорская полиция уличила клинику альтернативной медицины во введении десятков тысяч доз фейковой вакцины против коронавируса. Об этом сообщает издание El Comercio.

Центр предлагал пациентам инъекции неизвестного вещества стоимостью в 15 долларов, обещая иммунитет от COVID-19 после трех уколов. Власти предполагают, что клиника сделала порядка 70 тысяч прививок.

При этом сами владельцы клиники утверждали, что продавали не вакцины, а «сыворотки и витамины» для укрепления иммунитета. Владелица клиники заявила, что вылечила 20 тысяч пациентов.

Всего в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.