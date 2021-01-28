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Эквадорскую клинику уличили в введении десятков тысяч доз фейковой вакцины

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Santiago Arcos / Reuters

Эквадорская полиция уличила клинику альтернативной медицины во введении десятков тысяч доз фейковой вакцины против коронавируса. Об этом сообщает издание El Comercio.

Центр предлагал пациентам инъекции неизвестного вещества стоимостью в 15 долларов, обещая иммунитет от COVID-19 после трех уколов. Власти предполагают, что клиника сделала порядка 70 тысяч прививок.

При этом сами владельцы клиники утверждали, что продавали не вакцины, а «сыворотки и витамины» для укрепления иммунитета. Владелица клиники заявила, что вылечила 20 тысяч пациентов.

Всего в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.

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