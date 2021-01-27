Участница испытаний китайской вакцины умерла от пневмонии

Одна из участниц испытаний китайской вакцины от коронавируса скончалась в Перу. Об этом сообщается на сайте Перуанского университета Каэтано Эредиа.

По его информации, женщина умерла из-за пневмонии, которая вызвана COVID-19. Отмечается, что ее начали лечить и госпитализировали сразу, как только выявили заболевание. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась. «Выражаем соболезнования семье», — говорится в сообщении.

В университете рассказали, что женщина была добровольцем и участвовала в третьей фазе клинических испытаний вакцины китайской компании Sinopharm. Изначально указывалось, что неизвестно, получала ли она реальный препарат. Позднее университет подчеркнул, что смерть не имеет отношения к вакцине: умершая получала плацебо.

Вечером 26 января число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло отметки в 100 миллионов. С начала пандемии, затронувшей 192 страны, от осложнений коронавируса умерли свыше 2,1 миллиона пациентов.

Власти Китая одобрили выход на рынок страны препарата от Sinopharm в конце декабря. Сообщалось, что эффективность инактивированной китайской вакцины составляет 79,34 процента, что соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. В России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В США начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.