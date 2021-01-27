Заразившийся коронавирусом президент Мексики летал на самолете перед тестом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор летал на самолете коммерческим рейсом за несколько часов до того, как его тест на коронавирус оказался положительным. Об этом пишет Fox News.

По рассказу пресс-секретаря Хесуса Рамиреса, глава государства почувствовал озноб в конце воскресного мероприятия в городе Сан-Луис-Потоси. Обрадор не придал этому значения, объяснив простудой, однако по возвращении в Мехико симптомы усилились. Рамирес уточнил, что с пассажирами рейса связались в связи с произошедшим, а журналистов президентского пула попросили соблюдать самоизоляцию.

Президента раскритиковали за подобные действия. «Как безответственно и небрежно с его стороны просто сесть в самолет, зная, что можешь быть заражен. Проблема в том, что он президент. Если президент нарушает правила здравоохранения, он подает плохой пример другим», — заявил Хесус Ортега, бывший лидер оппозиционной Партии демократической революции.

Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом, 25 января в соцсетях. Он отмечал, что болезнь у него протекает в легкой форме.

При этом Обрадор не стал из-за болезни отменять телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы они, в частности, обсудили поставки в Мексику российской вакцины от коронавируса «Спутник V».