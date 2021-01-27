Мир
 
Последние новости
На Украине завели уголовные дела против Байдена и Порошенко
Правительство Украины захотело ввести санкции против 13 российских авиакомпаний
Ведущая «Давай поженимся!» показала закулисье передачи
У коронавируса в России заметили трудности с поиском новых «жертв»
Мужчина превратил крыльцо дома в трамплин для лыжных тренировок сына
Появились подробности убийства 21-летнего российского футболиста
Стало известно о массовом отказе россиян от отдыха из-за заражения коронавирусом
Американские университеты тайно вложились в биткоин
Вышедшая полуголой на улицу 55-летняя актриса ответила на критику своих фото
Итальянский «доктор смерть» убивал больных с COVID-19 ради освобождения коек
Новости партнеров
Прослушать новость

Заразившийся коронавирусом президент Мексики летал на самолете перед тестом

Перейти в «Мою Ленту»
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Фото: Globallookpress.com

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор летал на самолете коммерческим рейсом за несколько часов до того, как его тест на коронавирус оказался положительным. Об этом пишет Fox News.

По рассказу пресс-секретаря Хесуса Рамиреса, глава государства почувствовал озноб в конце воскресного мероприятия в городе Сан-Луис-Потоси. Обрадор не придал этому значения, объяснив простудой, однако по возвращении в Мехико симптомы усилились. Рамирес уточнил, что с пассажирами рейса связались в связи с произошедшим, а журналистов президентского пула попросили соблюдать самоизоляцию.

Президента раскритиковали за подобные действия. «Как безответственно и небрежно с его стороны просто сесть в самолет, зная, что можешь быть заражен. Проблема в том, что он президент. Если президент нарушает правила здравоохранения, он подает плохой пример другим», — заявил Хесус Ортега, бывший лидер оппозиционной Партии демократической революции.

Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом, 25 января в соцсетях. Он отмечал, что болезнь у него протекает в легкой форме.

При этом Обрадор не стал из-за болезни отменять телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы они, в частности, обсудили поставки в Мексику российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mexico's president took commercial flight hours before COVID-19 diagnosis: report
Заразившийся коронавирусом президент Мексики проведет переговоры с Путиным
Президент Мексики заразился коронавирусом