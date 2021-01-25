Президент Мексики заразился коронавирусом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«С сожалением сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед», — написал он.

Лопес Обрадор добавил, что глава МИД Ольга Санчес Кордеро заменит его на утренних пресс-конференциях.

Ранее Лопес Обрадор предложил администрации американского президента Джо Байдена легализовать мексиканских мигрантов, которые в настоящее время работают в США. «Мы предлагаем легализовать наших соотечественников, которые работали в течение многих лет, внося свой вклад в развитие этой великой нации», — сказал он.