Мексика предложила Байдену легализовать своих мигрантов в США

Мексика хотела бы, чтобы администрация Джо Байдена легализовала мексиканских мигрантов, которые в настоящее время работают в США. C таким предложением выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, его слова приводит Reuters.

«Мы предлагаем легализовать наших соотечественников, которые работали в течение многих лет, внося свой вклад в развитие этой великой нации», — сказал Лопес Обрадор журналистам. Он пожелал избранному президенту США успехов в преддверии инаугурации и выразил надежду, что мероприятие пройдет мирно.

Инаугурация Байдена пройдет в среду, 20 января. На мероприятии будет присутствовать уходящий вице-президент Майк Пенс. Действующий президент Дональд Трамп отказался посетить церемонию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.

В декабре сообщалось, что Байден пообещал отменить ограничения против мигрантов, которые ввел Трамп. Он пообещал оценить необходимые шаги, чтобы «расчистить гуманитарную катастрофу». Политик отметил, что намерен создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в США и избежать при этом кризиса на фоне пандемии коронавируса.