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Трамп покинул Белый дом

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Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп
Фото: Leah Millis / Reuters

Дональд Трамп покинул Белый дом утром в среду, 20 января, за несколько часов до инаугурации избранного президента Джо Байдена. Трансляцию этого момента вело издание The Huffington Post.

Трамп заявил, что президентство стало великой честью для него и ему удалось много достичь за последние четыре года. «Я бы хотел попрощаться. Но надеюсь, что прощаемся мы ненадолго», — заявил Трамп журналистам. Вместе с супругой Меланией он сел в вертолет и направился на военный аэродром Эндрюс в Мэриленде, где пройдет прощальная церемония.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет, чтобы на его последней церемонии в качестве президента прошел военный парад и прощание со сторонниками, приближенными, а также нынешними и бывшими сотрудниками его администрации на красной ковровой дорожке. Гостей церемонии попросили не приносить с собой огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, лазерные указки или игрушечные пистолеты.

После церемонии Трамп направится в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. СМИ сообщали, что политик намерен сохранить в своем подчинении некоторых сотрудников Белого дома даже после окончания срока пребывания на посту. Отмечалось, что соседи Трампа во Флориде выступают против его переезда в Мар-а-Лаго на постоянное место жительства и пытаются не допустить этого.

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