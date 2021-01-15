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Стало известно о планах Трампа после инаугурации Байдена

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Carlos Barria / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп планирует переехать в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде после инаугурации нового главы государства Джо Байдена. О планах американского лидера сообщает Bloomberg.

По информации американского издания, Трамп намерен приехать в Палм-Бич незадолго до 20 января. При этом президент намерен сохранить в своем подчинении некоторых сотрудников Белого дома даже после окончания срока пребывания на посту. Отмечается, что соседи Трампа во Флориде выступают против его переезда в Мар-а-Лаго на постоянное место жительства и пытаются не допустить этого.

Ранее сообщалось, что Трампу собрались вынести импичмент после его ухода с поста главы государства. По информации Politico, рассмотрение вопроса об импичменте Трампу в сенате может состояться практически сразу после инаугурации избранного президента Джо Байдена. В таком случае вопрос об импичменте будет рассматриваться, когда Трамп уже станет бывшим президентом.

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