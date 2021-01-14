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Трамп пообещал останавливать «бесконечные войны» даже после своего ухода с поста

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал останавливать войны даже после своего ухода с поста. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По словам Трампа, он будет всегда стремиться прекращать «бесконечные войны». Президент отметил, что в настоящий момент присутствие Вооруженных сил США в Афганистане находится на минимальном уровне за 19 лет. Он также добавил, что в Ираке и Сирии та же ситуация.

Глава государства также подчеркнул, что ему удалось восстановить Вооруженные силы США и поддерживать американских солдат. Он рассказал, что 2,5 триллиона долларов было инвестировано в «красивое новое оборудование», которое было произведено в США.

В начале ноября 2020-го в СМИ поступали сообщения о том, что Трамп собирается вывести войска из Афганистана до того, как покинет свой пост. Считается, что с этой целью он отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера, который выступал против такого решения.

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