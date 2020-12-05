Трамп приказал вывести почти все американские войска из Сомали

Президент США Дональд Трамп решил вывести почти все американский воинский контингент из Сомали. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

«Президент США приказал министерству обороны и Африканскому командованию США в начале 2021 года перебазировать в другие страны из Сомали большинство военнослужащих», — говорится в сообщении.

Вместе с тем Пентагон отмечает, что эта мера не означает ослабления американского присутствия в Африке. Восток континента покинет лишь часть военных, остальные войска будут размещены в соседних с Сомали странах. Они будут готовы к проведению операций на территории страны, чтобы сохранить «давление на воинствующие экстремистские организации, действующие в Сомали».

В начале ноября в СМИ поступали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп собирается вывести войска из Афганистана до того, как покинет свой пост. Считается, что с этой целью он отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера, который выступал против такого решения.