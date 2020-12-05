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Трамп приказал вывести почти все американские войска из Сомали

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Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Президент США Дональд Трамп решил вывести почти все американский воинский контингент из Сомали. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

«Президент США приказал министерству обороны и Африканскому командованию США в начале 2021 года перебазировать в другие страны из Сомали большинство военнослужащих», — говорится в сообщении.

Вместе с тем Пентагон отмечает, что эта мера не означает ослабления американского присутствия в Африке. Восток континента покинет лишь часть военных, остальные войска будут размещены в соседних с Сомали странах. Они будут готовы к проведению операций на территории страны, чтобы сохранить «давление на воинствующие экстремистские организации, действующие в Сомали».

В начале ноября в СМИ поступали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп собирается вывести войска из Афганистана до того, как покинет свой пост. Считается, что с этой целью он отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера, который выступал против такого решения.

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